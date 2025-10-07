В Ростовской области экспорт мясной и молочной продукции вырос в 1,3 раза

В Ростовской области объем экспорта мясной и молочной продукции составил более 7 тыс. т, что в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всего с января по конец сентября с территории региона отправили 385 партий продуктов, в частности 6,7 тыс. т мяса и 252,2 т молочной продукции. Странами-импортерами с Дона стали Азербайджан, Ангола, Объединенные Арабские Эмираты, Грузия, Иран, Китай, Саудовская Аравия, Иордания, Бенин, Либерия, Кувейт, Конго, Абхазия, Сирийская Арабская Республика, Гонконг, Таджикистан, Узбекистан, Гана, Габон, Туркмения, Сербия, Центральноафриканская Республика и Того.

Уточняется, что продукцию признали безопасной и соответствующей требованиям стран-импортеров. Ее качество и безопасность подтверждались в аккредитованных лабораториях.

Константин Соловьев