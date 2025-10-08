В акватории Морского порта Сочи до 12:00 будут проходить учебные стрельбы

Во вторник, 8 октября, с 10:00 до 12:00 в акватории Морского порта Сочи пройдут учебные военные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Власти курорта обратились к жителям и гостям города с просьбой отнестись к мероприятию с пониманием. Регулярная отработка действий обеспечивает общую безопасность, отметили в администрации.

В понедельник и вторник, 6 и 7 октября, в акватории Сочи также проводили учебные военные стрельбы. Мероприятия проходили 6 октября с 20:00 до 23:00 и 7 октября с 09:00 до 12:00.

Учебные стрельбы проводят для обучения военнослужащих, чтобы закрепить боевые навыки и подготовить их к выполнению воинских задач. Участники получали практический опыт обращения с оружием, осваивали работу в составе подразделения и изучали тактические приемы.

Также «Ъ-Сочи» сообщал, что 9 октября в Туапсе проведут проверку локальной системы оповещения, включая электрические сирены и голосовые предупреждения. Жители города услышат звук сирен, а на территории Туапсинского НПЗ заработает громкая связь с напоминанием о проверке.

Мария Удовик