В Сочи проведут двухдневные военные учения в море

В акватории Сочи на траверзе Морского порта 6 и 7 октября проведут учебные военные стрельбы. Мероприятия запланированы на 6 октября с 20:00 до 23:00 и на 7 октября с 09:00 до 12:00, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Власти попросили жителей и гостей курорта отнестись к ситуации с пониманием, отметив, что регулярная отработка действий обеспечивает общую безопасность.

Учебные стрельбы проводятся для обучения военнослужащих и школьников, закрепления боевых навыков и умений, а также формирования физической и морально-психологической готовности к выполнению воинских задач. Участники занятий получают практический опыт обращения с оружием, осваивают работу в составе подразделения и изучают тактические приемы.

«Ъ-Сочи» писал, что в четверг, 9 октября, в Туапсе проведут проверку локальной системы оповещения с включением электрических сирен и голосового предупреждения. Жители города услышат звук сирен, а на территории Туапсинского НПЗ также будет работать громкая связь с напоминанием о проверке.

Мария Удовик