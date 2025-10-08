На расширение системы видеонаблюдения в Анапе направят 105 млн рублей

Администрация Анапы объявила конкурс на выполнение работ по расширению муниципальной системы видеонаблюдения. Начальная стоимость контракта составляет 105,35 млн руб., следует из материалов портала госзакупок.

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Заказчиком выступает МБУ «Цифровая Анапа», конкурс проводится на электронной площадке РТС-тендер. Прием заявок открыт до 24 октября, итоги планируется подвести 29 октября. В рамках проекта предусмотрена установка 415 камер видеонаблюдения и 93 телекоммуникационных шкафов, а также закупка средств защиты информации и более 270 лицензий специализированного программного обеспечения.

Работы планируется завершить к 5 июня 2026 года. Финансирование проекта осуществляется из внебюджетных источников: 88,35 млн руб. — в 2025 году, 17 млн руб. — в 2026-м. К участникам закупки предъявлены требования по опыту выполнения аналогичных контрактов не менее чем на 20% от стоимости проекта и обязательному привлечению субподрядчиков из числа малого бизнеса на сумму не менее 25% контракта. Заявки будут оцениваться по критериям цены (60%) и квалификации исполнителя (40%).

Екатерина Голубева