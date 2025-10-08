FT: Евросоюз усиливает давление на Бельгию для изъятия замороженных активов РФ

Страны Евросоюза стали оказывать большее давление на Бельгию, чтобы добиться изъятия российских замороженных активов, сообщает Financial Times (FT). ЕС осудил правительство страны за нежелание брать на себя юридические и финансовые риски. В частности, критике подверглось недавнее предложение премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, который призвал ЕС взять на себя ответственность за использование этих средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Бельгия три года утверждала, что Euroclear (депозитарий, где хранятся активы РФ.— "Ъ") — это бельгийская компания, и выгоды принадлежат ей же. Теперь, когда страна хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear является европейской компанией»,— заявил FT неназванный высокопоставленный дипломат ЕС, участвовавший в переговорах по изъятию активов.

Представители Евросоюза пытаются убедить Бельгию, что юридические риски Брюсселя в этом вопросе довольны ограничены. В Еврокомиссии подчеркивают, что использование активов для предоставления кредита не подпадает под определение конфискации. Также там указывают, что решения судов вне ЕС признаваться не будут, отмечает FT.

«Это не значит, что риска нет вообще, и не значит, что мы не хотим вести серьезный диалог с Бельгией… Но эти риски, вероятно, управляемы»,— пояснил один из представителей ЕС.

Ранее в депозитарии Euroclear указали на право собственности и неприкосновенность замороженных активов России и призвали соблюдать международные законы. Всего с 2022 года страны ЕС и G7 заморозили около €280 млрд российских активов, и периодически они направляют доходы от них Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Стена дронов" натолкнулась на стену непонимания».