Бельгия призвала ЕС взять на себя возможные риски при использовании активов РФ

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал лидеров Евросоюза подписать документ, обязывающий их разделить возможные финасовые риски при использовании российских замороженных активов для выдачи кредита Украине. При этом он подчеркнул, что к этому инструменту не нужно будет прибегать, если все союзники вложатся в поддержу украинской стороны.

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер

Барт де Вевер сказал журналистам, что прежде чем согласиться на изъятие российских активов, он хочет разъяснений по поводу юридической стороны этого вопроса и финансовых рисков. Пока, подчеркнул бельгийский премьер, он не получил ответов на свои вопросы от европейских союзников.

В бельгийском депозитарии Euroclear заблокировано больше всего российских средств — €191 млрд. Всего страны ЕС и G7 заморозили около €280 млрд активов России. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предлагал выделить Украине €140 млрд из этих средств в качестве кредита. Это предложение поддержала Еврокомиссия и несколько других стран. Против выступила, в частности, Франция. Этот вопрос лидеры ЕС обсуждали накануне на неформальном саммите в Копенгагене.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «''Стена дронов'' натолкнулась на стену непонимания».

Лусине Баласян