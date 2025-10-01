ЕС перевел Украине €4 млрд из доходов от замороженных активов России

Еврокомиссия выделила Украине девятый транш из доходов от замороженных российских активов. В этот раз украинской стороне направлено €4 млрд, половина от этой суммы предусмотрена для производства БПЛА.

«С учетом этого взноса общая поддержка Украины со стороны Европейской комиссии в рамках МФА с начала 2025 года достигнет €14 млрд»,— говорится в сообщении Еврокомиссии.

ЕС, страны G7 и Австралия заморозили около $280 млрд российских государственных активов. В мае 2024 года ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов для помощи Украине. Инициатива направлена на предоставление Украине финансовой поддержки на сумму €45 млрд.

Лусине Баласян