Губернатор Гладков не исключил «резкое ухудшение» ситуации с подачей тепла

На территориях школ в Белгородской области планируют в случае резкого похолодания и отключения электроэнергии разместить пункты обогрева, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он допустил ухудшение ситуации с подачей тепла.

«Может быть ситуация резкого ухудшения? Ситуация, когда всем — и губернатору, и каждому учителю, и каждому министру и другим ответственным лицам... — придется и в пункты временного обогрева прийти, и снег убирать, и какие-то другие, очень важные, нужные и необходимые в определенный период времени действия делать? Конечно, может быть»,— написал губернатор в Telegram.

Вечером 5 октября в Белгородской области без электроснабжения остались почти 40 тыс. жителей в семи муниципалитетах. 6 октября областное правительство перевели на аварийный режим работы. Власти призвали жителей частного сектора запасаться генераторами.

