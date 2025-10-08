Водитель ВАЗ погиб в ДТП в Славянском районе

На территории Славянского района произошла авария, в которой погиб 34-летний водитель ВАЗ-2112. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

Авария произошла вблизи хутора Бараниковский. 45-летний местный житель, находившийся за рулем автомобиля Lada Kalina, не убедился в безопасности своего маневра и развернулся на трассе, из-за чего столкнулся с ВАЗ-2112, который двигался навстречу.

Водитель ВАЗ погиб на месте происшествия. Водитель и пассажир второго автомобиля госпитализированы.

Алина Зорина