Водитель ВАЗ погиб в ДТП в Славянском районе

На территории Славянского района произошла авария, в которой погиб 34-летний водитель ВАЗ-2112. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

Авария произошла вблизи хутора Бараниковский. 45-летний местный житель, находившийся за рулем автомобиля Lada Kalina, не убедился в безопасности своего маневра и развернулся на трассе, из-за чего столкнулся с ВАЗ-2112, который двигался навстречу.

Водитель ВАЗ погиб на месте происшествия. Водитель и пассажир второго автомобиля госпитализированы.

Алина Зорина

