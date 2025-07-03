«Известия»: самолет МС-21 за два года подорожал на 65%

За два года российский самолет МС-21 вырос в цене на 65%, до 7,6 млрд руб., пишут «Известия». Также, по информации издания, на 45–70% подорожали самолеты Ил-114-300 и «Байкал», и теперь власти прорабатывают с авиакомпаниями модели лизинга для закупки судов при выросшей цене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Государственная транспортно-лизинговая компания (ГТЛК) летом 2023 года оценивала стоимость МС-21 в 4,3–4,6 млрд руб. без учета субсидий Фонда национального благосостояния (ФНБ). Новые цены разослал в авиакомпании и авиапредприятия Департамент госполитики в области гражданскои авиации Минтранса, говорится в статье. Согласно документу, летно-технические характеристики (ЛТХ) МС-21 сейчас не соответствуют плановым. Окончание сертификационных испытаний запланировано на август 2026 года.

Прогнозная стоимость Ил-114-300 выросла до 2,6 млрд руб. (год назад самолет оценивался в районе 1,44 млрд руб.), стоимость ЛМС-901 «Баикал» — до 315–320 млн руб. (в 2023-м — 178 млн руб.), пишет газета. В приводимом протоколе отмечается, что стоимость воздушных судов должна быть сопоставима с иностранными аналогами, а финансовая модель инвестпроекта по закупке самолетов должна подтверждать возвратность средств ФНБ.

В «Ростехе» сказали «Известиям» , что прогнозные цены приводились давно, без учета текущей экономической ситуации. В госкорпорации заверили, что с наращиванием серии цена будет снижаться.

В конце июня начались испытания лайнера МС-21 с новыми российскими системами. Серийное производство лайнеров планировали запустить в 2016 году, но из-за необходимости доработки и в условиях санкций сроки неоднократно переносились. Первую партию из 108 самолетов «Аэрофлот» рассчитывает получить до 2030 года.

Подробности — в материале «Ъ» «"Аэрофлот" рассчитывает на большее».