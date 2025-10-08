Паслер поздравил с 88-летием первого главу Свердловской области Эдуарда Росселя

Глава Свердловской области Денис Паслер направил поздравительную телеграмму первому губернатору региона и его почетному гражданину Эдуарду Росселю, которому 8 октября исполнилось 88 лет, передает областной департамент информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Россель

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Эдуард Россель

В поздравлении с днем рождения Денис Паслер отметил, что благодаря инициативам и управленческим решениям господина Росселя Средний Урал сохранил устойчивость промышленности в сложнейший период и заложил прочный фундамент для развития экономики, науки и культуры. Он также подчеркнул, что заложенные первым главой Свердловской области решения стали основой многих успешных направлений, которые работают и сегодня.

«Мэтр уральской и российской политики, талантливый строитель, вдумчивый и дальновидный стратег, дипломат и новатор, крепкий хозяйственник, убежденный патриот Среднего Урала, первый всенародно избранный и всенародно любимый губернатор Свердловской области — таким Вас знают миллионы людей не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами»,— говорится в поздравлении.

С 1990 года Эдуард Россель был председателем свердловских облисполкома и облсовета. В 1991 году указом Бориса Ельцина был назначен главой администрации Свердловской области. В 1993 году Эдуард Россель провел референдум о смене статуса региона, став и.о. губернатора Уральской республики. Федеральные власти расценили это как сепаратизм, и он был снят с должности. В 1995 году он одержал победу на первых выборах губернатора Свердловской области, переизбирался и переназначался до 2009 года. В 2009-2022 годах был представителем региона в Совете Федерации РФ. Возглавляет Международный Демидовский фонд, целью которого является содействие в развитии промышленного потенциала России, основываясь на наследии рода Демидовых.

Напомним, первая встреча с Эдуардом Росселем у Дениса Паслера состоялась в апреле — через несколько дней после назначения его врио губернатора Свердловской области. Во второй раз они встретились в конце июля в историко-культурном центре развития Демидовских территорий в Екатеринбурге.

Ирина Пичурина