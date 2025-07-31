Первый губернатор Свердловской области провел встречу с Паслером в Екатеринбурге

Первый глава Свердловской области (руководил регионом в 1995-2009 годах) Эдуард Россель провел встречу с врио губернатора Денисом Паслером в историко-культурном центре развития Демидовских территорий в Екатеринбурге. По словам господина Росселя, новый глава Среднего Урала «высоко оценил» работу Демидовского фонда, который экс-губернатор бессменно возглавляет с 1992 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Россель (слева) и Денис Паслер (справа)

Фото: Telegram-канал Эдуарда Росселя Эдуард Россель (слева) и Денис Паслер (справа)

Фото: Telegram-канал Эдуарда Росселя

«Губернаторы, как говорят, бывшими не бывают. Работая в качестве общественного деятеля, по-прежнему ставлю во главу угла социально-экономическое развитие, но уже основанное на возрождении исторической идентичности поселений»,— написал Эдуард Россель в своем Telegram-канале.

Бывший глава Среднего Урала добавил, что пожелал «удачи» Денису Паслеру на досрочных выборах губернатора Свердловской области, голосование на которых пройдет 12-14 сентября. «Я связываю большие надежды с его возвращением. Вижу и чувствую, что он рад вернуться на родную землю в новом качестве, знаю его потенциал, так как помогал ему расти от простого рабочего до очень грамотного председателя правительства региона»,— сказал господин Россель.

Историко-культурный центр развития Демидовских территорий открыли в историческом памятнике «Дом и больница доктора Сяно» Екатеринбурга в ноябре 2023 года. На тот момент губернатор Евгений Куйвашев отметил, что центр станет площадкой для развития интеллектуального туризма в регионе, укрепит связь между малыми городами и селами демидовских территорий и послужит катализатором экономического роста.

Эдуард Россель в тот день наградил господина Куйвашева знаком «Демидовы по духу». «Евгений Владимирович — просто чудо у нас, а не губернатор. Если бы не он, этой красоты и всей идеологии, которой мы занимаемся, не было бы. Я хочу вручить эту награду и пожелать вам 100 лет жизни»,— сказал тогда первый глава региона.

Василий Алексеев