UFC дисквалифицировал Макгрегора на полтора года за нарушение антидопинговой политики

Экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев

Боец смешанных единоборств из Ирландии Конор Макгрегор получил 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики промоушена UFC, сообщила пресс-служба организации.

В 2024 году Макгрегор трижды пропустил день сдачи биологических проб: 13 июня, а также 19 и 20 сентября. Дисквалификация спортсмена начнется с даты последней пропущенной пробы. Таким образом, срок отстранения подойдет к концу 20 марта 2026 года. То есть боец не пропустит поединок в Белом доме, который сегодня анонсировал президент США Дональд Трамп.

Бой на территории, прилегающей к Белому дому, должен состояться 14 июня 2026 года, в день рождения действующего президента, а также в 250-ю годовщину принятия Декларации независимости США. Господин Трамп говорил, что это будет «полноценный поединок» за звание чемпиона, который могут посетить 20-25 тыс. зрителей.

Конору Макгрегору 37 лет. На его счету 28 профессиональных боев, в которых он одержал 22 победы. Спортсмен владел чемпионскими поясами UFC в полулегком и легком весах. Последний раз боец появлялся в октагоне в 2021 году, тогда ирландец уступил американцу Дастину Порье.

Подробнее о готовящейся драке в Белом доме — в материале «Конор Макгрегор замахнулся на Белый дом».

1 / 22

«Мое имя — Макгрегор — обагрено кровью на многих полях сражений в охваченных войной шотландских горах XVII века, когда мы боролись за независимость от Британии. Я верю, что и мои предки были там. Я же сражаюсь на современной гладиаторской арене»
Конор Макгрегор родился 14 июля 1988 года в Дублине, Ирландия. В юности играл за любительский футбольный клуб «Лудерс Селтик»

Фото: Jared Wickerham / Staff / Getty Images

«Человек должен мечтать. Всегда. Вне зависимости от того, какими бы невероятными и неисполнимыми казались ваши мечты другим, продолжайте мечтать»
После окончания школы некоторое время Конор Макгрегор работал сантехником. До своего первого гонорара от UFC получал пособие $235 в месяц

Фото: Reuters / Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports

«Я чувствовал себя чемпионом мира с первого дня в UFC» Профессиональную карьеру в UFC Макгрегор начал в 2008 году победой техническим нокаутом над ирландцем Гэри Моррисом. В 2013 году подписал постоянный контракт с UFC

Фото: Josh Hedges / Zuffa LLC via Getty Images / Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

«Нет никаких соперников, нет никакого Жозе Альдо, нет никого, ты сам против себя. И я просто понял, что смогу победить себя» Конору Макгрегору принадлежит самый быстрый нокаут в чемпионских боях UFC: в декабре 2015 года он завоевал победу в полулегком весе, нокаутировав Жозе Альдо (на фото слева) на 13-й секунде боя. До этого Альдо не имел поражений 10 лет

Фото: Reuters / Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports

«Я всегда знал, что буду тем, кто продвинет смешанные единоборства на новый уровень. Есть две вещи, которые я осознал за последние семь месяцев: первое — тяжелая работа приносит плоды, второе — мечты сбываются» За выход на первый бой в UFC Конор Макгрегор заработал $8 тыс., за выход на четвертый — $75 тыс., на шестой — $500 тыс., на восьмой — $1 млн, на девятый — $3 млн

Фото: John Locher / AP

«Это игра. Мы выигрываем, мы проигрываем. Я никогда не буду уходить от испытания, никогда не буду уходить от поражения. Это часть игры» Свое первое поражение в UFC Макгрегор потерпел в бою с Нейтаном Диасом (на фото справа) в марте 2016 года, дебютировав в полусреднем весе. Однако через полгода на турнире в Лас-Вегасе Макгрегор взял матч-реванш, одержав победу по решению судей. Противостояние бойцов, по мнению многих зрителей, стало одним из самых зрелищных за всю историю чемпионата

Фото: Reuters / Joshua Dahl / USA TODAY Sports

«Никто не будет отрицать, что пояс будет идеально гармонировать с моим потрясающим костюмом» После победы в ноябре 2016 года над Эдди Альваресом во втором раунде Макгрегор стал первым чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях — легкой и полулегкой. Впоследствии ирландец был лишен обоих чемпионских поясов, так как не защищал их длительное время

Фото: AP / Seth Wenig

«Чем Конор меня очаровал? Он сумел рассмешить на первом же свидании. И это не было показухой или каким-то секретным приемом — он такой на самом деле» Макгрегор женат на своем финансовом менеджере Ди Девлин, с которой встречался еще до того, как началась его карьера борца

Фото: deedevlin1 / instagram

«Если ты нравишься людям — ты хорош. Если они ненавидят тебя — ты лучший» Макгрегор — самый продаваемый боец смешанных единоборств с точки зрения телевизионных трансляций: пять боев с его участием вошли в топ-10 самых просматриваемых боев в истории UFC. Крупнейшие рейтинги были у боя против Хабиба Нурмагомедова 6 октября 2018 года — тогда матч привлек 2,4 млн просмотров

Фото: Reuters / Noah K. Murray / USA TODAY Sports

«Я обожаю Путина, он крутой мужик. Я знаю, что русские сильные люди, они чуют подвох за милю. Путин тоже это чует, поэтому он управляет своей страной. Еще я знаю, что он большой поклонник ММА и единоборств, поэтому Россия — одна из ведущих стран в мире, если не ведущая»
На фото: Конор Макгрегор и Владимир Путин во время финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве

Фото: AP / Alexei Nikolsky / Sputnik / Kremlin Pool

«Я не пытаюсь раскручивать бои, я просто говорю то, что думаю, и хайп взлетает до небес сам по себе — картина маслом» Макгрегора иногда сравнивают с Мохаммедом Али из-за его любви к оскорблениям и «выливанию грязи» на противников для раскрутки своих боев. Ирландец в интервью отмечал, что для него Мохаммед Али является вдохновителем: «никто и никогда не приблизится к величию Али»

Фото: AP

В 2017 году Макгрегор попробовал свои силы в профессиональном боксе, однако в десятом раунде проиграл техническим нокаутом американцу Флойду Мейуэзеру, для которого победа стала 50-й в карьере. Несмотря на поражение, поединок принес ирландцу рекордный для бойцов MMA гонорар — около $100 млн

Фото: AP / Frank Franklin II

Всего за карьеру в UFC Макгрегор одержал 22 победы (из них 19 нокаутом) и потерпел шесть поражений

Фото: Steve Marcus / Reuters

В октябре 2018 года Макгрегор проиграл действующему чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову (на фото справа)

Фото: John Locher / AP

В марте 2019 года Макгрегор объявил о завершении карьеры. До этого он уже заявлял об этом в 2016 году после поражения от Нейта Диаса, однако спустя полгода вновь вышел на арену. 18 января 2020 года он снова вышел на бой, победив в полусреднем весе американца Дональда Серроне

Фото: Mike Segar / Reuters

10 июля 2021 года на турнире UFC 264 выступил против американца Дастина Порье. Однако в конце первого раунда Макгрегор сломал ногу, и судья присудил победу Порье

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images

23 марта 2022 года боец был арестован в Дублине за нарушение ПДД

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

В марте 2022 года спортсмен заявил, что скоро вернется к тренировкам и что травма, полученная во время боя с Порье, сделала его только лучше. В июле стало известно, что боец возобновил полноценный тренировочный процесс

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

В декабре 2022 года Конор Макгрегор впервые за восемь лет не попал в рейтинг UFC. После перелома ноги в 2021 году спортсмен не провел ни одного боя

Фото: Jim Rassol / USA TODAY Sports / Reuters

В 2024 году Конор Макгрегор сыграл антагониста в ремейке фильма «Дом у дороги». Его партнером по съемочной площадке стал Джейк Джилленхол (на фото слева)

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

В апреле 2024 года Конор Макгрегор участвовал в промоушне лиги кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) в Испании на Marbella Arena. Ранее в апреле того же года он стал совладельцем BKFC

Фото: JORGE GUERRERO / AFP

В марте 2025 года Конор Макгрегор посетил Белый дом в Вашингтоне и выступил на праздновании Дня Святого Патрика вместе с пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Ливитт. В своей речи он раскритиковал иммиграционную политику Ирландии, за что подвергся критике у себя на родине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

