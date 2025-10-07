UFC дисквалифицировал Макгрегора на полтора года за нарушение антидопинговой политики

Боец смешанных единоборств из Ирландии Конор Макгрегор получил 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики промоушена UFC, сообщила пресс-служба организации.

В 2024 году Макгрегор трижды пропустил день сдачи биологических проб: 13 июня, а также 19 и 20 сентября. Дисквалификация спортсмена начнется с даты последней пропущенной пробы. Таким образом, срок отстранения подойдет к концу 20 марта 2026 года. То есть боец не пропустит поединок в Белом доме, который сегодня анонсировал президент США Дональд Трамп.

Бой на территории, прилегающей к Белому дому, должен состояться 14 июня 2026 года, в день рождения действующего президента, а также в 250-ю годовщину принятия Декларации независимости США. Господин Трамп говорил, что это будет «полноценный поединок» за звание чемпиона, который могут посетить 20-25 тыс. зрителей.

Конору Макгрегору 37 лет. На его счету 28 профессиональных боев, в которых он одержал 22 победы. Спортсмен владел чемпионскими поясами UFC в полулегком и легком весах. Последний раз боец появлялся в октагоне в 2021 году, тогда ирландец уступил американцу Дастину Порье.

Подробнее о готовящейся драке в Белом доме — в материале «Конор Макгрегор замахнулся на Белый дом».