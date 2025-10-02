Конор Макгрегор замахнулся на Белый дом

Знаменитый ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор, не выходивший в октагон с 2021 года, в очередной раз объявил о возвращении в спорт. Макгрегор заявил, что примет участие в турнире, который планируется провести в 2026 году в Вашингтоне в Белом доме и приурочить к 250-летию со дня принятия Декларации независимости США. По словам ирландца, «сделка закрыта, документы подписаны и отправлены» и теперь он приступает к подготовке, которая продлится шесть месяцев.

Фото: Matt Rourke / AP Во время перерыва в UFC Конор Макгрегор пытался найти себя. Хотел даже стать президентом Ирландии, но потом решил, что его время еще не пришло

Один из наиболее успешных бойцов в истории UFC (основного промоушена в MMA), Конор Макгрегор, заявил, что вернется в октагон летом 2026 года. Он сообщил Fox News, что достиг соглашения об участии в турнире, проведение которого планируется летом 2026 года прямо на территории комплекса Белого дома в Вашингтоне. Событие будет приурочено к 250-летию провозглашения независимости США. Соперником Макгрегора, по всей видимости, станет американец Майкл Чендлер, хотя официального объявления об этом пока не было.

«Это не просто переговоры, это договор, документы подписаны и переданы кому следует. Я и Дейна (Дейна Уайт — глава UFC.— “Ъ”) находимся в постоянном контакте, мы делаем отличный бизнес»,— заявил Макгрегор, пояснив, что выйти на сделку было нетрудно, поскольку он является лучшим генератором прибыли в истории промоушена.

Он также считает, что его появление в октагоне «подстегнет поддержку народа Ирландии, в которой тот сейчас так нуждается».

Ранее Макгрегор заявлял, что выйдет на бой в Белом доме только за $100 млн и 100 «золотых» виз для своей родни и друзей (предлагаемая президентом США Дональдом Трампом программа, которая позволит иностранцам получить вид на жительство и гражданство США в обмен на безвозвратный взнос в размере $5 млн). Но, скорее всего, появление ирландца в шоу будет стоить заметно дешевле.

Отметим, что 37-летний Макгрегор уже давно не дрался. В последний раз он появлялся в октагоне еще в 2021 году. Тогда он во второй раз за шесть месяцев уступил Дастину Пуарье (всего на счету ирландца 28 профессиональных боев, в которых он одержал 22 победы) и, казалось, завязал с боями.

Но в прошлом году Макгрегор все же предпринял попытку вернуться. В июне 2024-го он планировал драться как раз с Майклом Чендлером. Бой, однако, не состоялся из-за отказа Макгрегора. По официальной версии, из-за перелома пальца ноги. Ирландец тогда винил во всем собственную невнимательность на тренировке. Но в этот раз, уверен он, все будет иначе. Боец уверяет, что оставшиеся до боя восемь месяцев (шесть из них займет непосредственно подготовка к матчу) проведет ответственно, вообще ни на что не отвлекаясь. Макрегор пообещал даже отказаться от активности в социальных сетях. Более того, он грозится избавиться от телефона, чтобы ничто его не отвлекало.

Подтверждений слов Макгрегора о том, что он обо всем договорился, со стороны руководства UFC или администрации США пока не было. Но турнир в Белом доме действительно готовится, что в конце сентября подтвердил и президент Трамп.

По словам же Дейны Уайта, пару недель назад он действительно посещал Белый дом и ознакомил Дональда Трампа с презентацией планируемого шоу. «Мы побывали там. Я и моя команда. Встретились с Трампом, показали ему, как все будет, узнали его мнение о том, что ему нравится, а что — нет. В целом ему все понравилось, так что теперь мы погрузились в этот проект с головой. Работа началась»,— отметил господин Уайт.

Он также пояснил, что провести турнир непосредственно на лужайке перед Белым домом будет непросто. «Там снайперы на каждом шагу, безопасность превыше всего. И ее обеспечение при большом стечении народа станет проблемой. Да и больше 5 тыс. зрителей мы там не разместим,— сказал Уайт.— Но ведь там есть примыкающий к территории комплекса Белого дома парк, не помню, как он называется (по всей видимости, речь идет о Президентском парке.— “Ъ”). Вот туда можно пригласить уже 85 тыс. человек, установить большую сцену, даже проводить концерты».

Возвращение Макрегора действительно может стать гвоздем программы планируемого турнира, но вот абсолютной уверенности в том, что ирландец, учитывая его неугомонный характер, вновь не передумает или что-нибудь не учудит, нет.

Макгрегор вообще большой любитель громких заявлений и необдуманных поступков. К таковым можно отнести, например, его намерение баллотироваться на пост президента Ирландии (выборы состоятся в ноябре).

Макгрегор, недовольный либеральной иммиграционной политикой ирландских властей, уверял, что только он сможет спасти Ирландию. Интересно, что его политические амбиции публично поддержал богатейший человек мира Илон Маск. В сентябре, впрочем, Макгрегор «после долгих обсуждений с семьей» решил, что его время еще не пришло, и отозвал свою кандидатуру, пообещав, что непременно вернется в политику.

А еще Макгрегор стабильно влипает в сексуальные скандалы. Вообще-то он официально является насильником. В 2024 году суд Дублина признал его виновным в изнасиловании женщины по имени Никита Ни Лаймхин. Иск был подан в рамках гражданского производства, история была давняя, еще из 2018-го, поведение самой потерпевшей, как потом выяснилось, трудно было считать образцовым. Тем не менее суд счел, что Макгрегор виновен и должен выплатить пострадавшей €250 тыс. Попытка добиться пересмотра вердикта в апелляционной инстанции успеха не имела.

Та история Макгрегора ничему не научила. В июле 2025 года некая рэп-исполнительница Азилия Бэнкс рассказала в социальной сети Х о том, что ирландец ее домогался. Рэперша выложила два снимка, на которых Макгрегор предстал полностью обнаженным, утверждая, что фотографии ей прислал сам Макгрегор. На одной из фотографий к гениталиям спортсмена была привязана предположительно гантель (госпожа Бэнкс сочла правильным прикрыть «хозяйство» Макгрегора).

«Дружок, ты же хочешь стать президентом Ирландии!» — заявила исполнительница, отметив, что считает поведение Макгрегора сексуальным домогательством. Правда, и сама Азилия Бэнкс тоже не ангел. В 2020 году, как сообщало издание BuzzFeed, когда рэпершу судили за нападение на другого человека, у нее выявилось биполярное расстройство личности. Потом она сама заявила, что диагноз неверный, а у нее всего лишь комбинация из предменструального дисфорического расстройства, посттравматического расстройства и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Александр Петров