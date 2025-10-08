Инвестиции в ЖКХ на Кубани в 2025 году превысили 18 млрд рублей

В Краснодарском крае в 2025 году объем инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры, учитываемый в краевых тарифах, вырос на 30% и составил 18 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на и.о. вице-губернатора региона Евгения Пергуна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Краснодарский край — один из самых стремительно развивающихся регионов России. Как следствие, в последние годы мы ощущаем серьезную нагрузку на коммунальную и инженерную инфраструктуру, в целом отрасль ЖКХ. Поэтому один из приоритетов региональной тарифной политики — увеличение инвестиций в развитие инфраструктуры»,— отметил господин Пергун.

По его словам, тарифная политика на Кубани выступает инструментом устойчивого развития коммунальной отрасли и позволяет формировать долгосрочные программы модернизации сетей.

Как заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, в целом по России объем инвестиций в сферу ЖКХ с 2020 года увеличился вдвое — до 552 млрд руб. Он напомнил, что в стране закреплена возможность утверждения и корректировки инвестпрограмм в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в текущем году.

Анна Гречко