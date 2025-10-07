В Краснодаре расширят Николаевский бульвар за счет новой пешеходной зоны

В Краснодаре расширят территорию Николаевского бульвара в микрорайоне Гидростроителей. Как сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале, пешеходная зона появится на месте незаконной парковки.

Фото: пресс-службы администрации Краснодара

Благоустройство предусматривает продление тротуара до улицы Валерия Гассия, высадку деревьев и создание фруктового сада. По словам мэра, идею озеленения предложили жители, а администрация ее поддержала. Работы начнутся при благоприятной погоде.

На бульваре планируется установить камеры видеонаблюдения, в первую очередь у детской площадки. Кроме того, в течение двух месяцев на ул. Автолюбителей смонтируют новый светофорный комплекс.

Всего с 2020 года в городе благоустроили 57 общественных пространств. Среди наиболее масштабных проектов — Николаевский бульвар, Изумрудный сквер, сквер им. Леонарда Гатова и сквер Памяти Героев-танкистов.

Анна Гречко