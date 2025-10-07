С 20 декабря возобновят рейсы поезда «Москва – Симферополь»

Поезд №97/98 «Москва – Симферополь» после перерыва вернется в расписание на период новогодних каникул. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Первый рейс из Симферополя назначен на 20 декабря, из Москвы — на 22 декабря. Состав будет отправляться с Павелецкого вокзала в 00:55 и прибывать в Крым в 18:10 следующих суток. В обратном направлении поезд пойдет в 1:25 с прибытием в Москву в 14:26.

Маршрут пройдет через Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань. В составе предусмотрены плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан.

На новогодних каникулах между Москвой и Симферополем будут курсировать до шести поездов в день, включая «Таврию Экспресс» и дополнительные рейсы до Севастополя.

Анна Гречко