В Сочи у пассажирки из Дубая изъяли украшения на 3 млн рублей

Сочинские таможенники обнаружили у 38-летней пассажирки, прилетевшей из Дубая, ювелирные изделия Van Cleef & Arpels общей стоимостью около 3 млн руб. Об том сообщает пресс-служба ФТС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Женщина пыталась пройти через «зеленый» коридор и отрицала наличие товаров, подлежащих декларированию. При досмотре в её рюкзаке нашли серьги с перламутром и колье в форме четырехлистного клевера из коллекции Vintage Alhambra, упакованные в фирменные футляры.

По словам пассажирки, это был подарок знакомого, и она не знала о необходимости декларирования. Экспертиза показала, что изделия изготовлены из золота 750 пробы.

Украшения изъяты. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров), санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы либо штраф до 1 млн руб.

Анна Гречко