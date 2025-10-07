На Кубани летом 2025 года увеличился турпоток на курорты Азовского моря
В Краснодарском крае летом 2025 года вырос турпоток в предгорья и на курорты Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.
Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ
Отдыхающие стали чаще посещать Приморско-Ахтарский муниципальный округ, а также Темрюкский, Ейский, Лабинский, Мостовской и Апшеронский районы. Кроме того, увеличился турпоток в Новороссийск.
По словам губернатора, регион приложил все усилия, чтобы курортный сезон прошел на привычно высоком уровне. В настоящее время в министерстве курортов и туризма края сопровождаются 70 соглашений с объемом инвестиций 830 млрд руб.
Зампред правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что за январь–август 2025 года турпоток по стране вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, главная задача властей — сделать путешествия максимально безопасными, комфортными и доступными, учитывая особые потребности старшего поколения и семей с детьми.