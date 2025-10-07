В Анапе выделят 105 млн рублей на расширение системы видеонаблюдения

Администрация Анапы объявила открытый конкурс на выполнение работ по расширению муниципальной системы видеонаблюдения. Начальная цена контракта составляет 105,35 млн руб, следует из данных портала госзакупок.

Заказчиком выступает МБУ «Цифровая Анапа», конкурс проводится на электронной площадке РТС-тендер. Прием заявок открыт до 24 октября, итоги планируется подвести 29 октября.

В рамках проекта планируется закупить и установить 415 новых камер видеонаблюдения, для их размещения и подключения предусмотрено 93 телекоммуникационных шкафа. Также закупается одно средство защиты информации для безопасной передачи видео и более 270 лицензий на специализированное программное обеспечение.

Работы будут выполнены в два этапа, срок завершения — 5 июня 2026 года. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств: 88,35 млн руб. в 2025 году и 17 млн руб. в 2026 году.

К участникам предъявлены требования: опыт исполнения аналогичных контрактов не менее 20% стоимости закупки и привлечение субподрядчиков из числа малого бизнеса на сумму не менее 25% контракта. Заявки будут оцениваться по двум критериям — цена (60%) и квалификация исполнителя (40%).

Анна Гречко