«Аэрофлот» запускает допрейсы между Петербургом и Краснодаром

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», с 10 октября запускает дополнительные регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Краснодаром. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Перелеты будут выполняться по пятницам и воскресеньям на самолетах Airbus A319 и A320 в двухклассной компоновке — эконом и бизнес. Рейсы станут дополнительными к ежедневным рейсам «Аэрофлота» между двумя городами.

Из аэропорта «Пулково» пассажирам доступны перелеты более чем по 45 направлениям авиакомпаний группы «Аэрофлот» по России и за рубеж. Продажа билетов уже открыта.

Международный аэропорт Краснодара возобновил работу 11 сентября 2025 года с ограничением до пяти взлетно-посадочных операций в час. Полеты гражданских воздушных судов разрешены ежедневно с 09:00 до 19:00 мск. Первый регулярный рейс после открытия был выполнен 17 сентября 2025 года.

Анна Гречко