В Симферополе срубили памятник природы «Пятиствольный каштан»

В Симферополе срубили Пятиствольный каштан, который имел статус памятника природы регионального значения. Об этом пишет «Крым 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оопт-крым.рф Фото: оопт-крым.рф

Согласно информации ГАУ «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым», дерево было посажено в 1829 году русским врачом Федором Мильгаузеном, другом русского поэта Александра Пушкина. С 1972 года считалось одной из знаковых природно-исторических достопримечательностей крымской столицы.

По задумке доктора, каштан должен был стать мемориальным семейным деревом: в одну лунку он посадил семь плодов — по числу членов семьи. Всходов появилось пять, а не семь. У основания стволы срослись, общий обхват на уровне земли составляет более пяти метров. Выше от земли стволы разъединяются: на высоте 2 метров отдельные стволы имели обхваты 1,85 м, 2,00 м, 2,25 м, 2,30 м и 2,25 м.

Анна Гречко