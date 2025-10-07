ЕС может ввести санкции против компаний за поддельную регистрацию танкеров

Евросоюз обсуждает ограничения в отношении трех компаний, которые, по утверждению Брюсселя, предоставляют танкерам поддельные свидетельства о регистрации под различными флагами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы, которые входят в 19-й пакет санкций против России.

Bloomberg не называет эти три компании. В документах указано, что фирмы, в частности, оформляли фиктивные документы о принадлежности к Арубе, Кюрасао и Синт-Мартену как минимум восьми судам, которые находятся под санкциями.

Как сообщал EuObserver со ссылкой на внутренние документы ЕС, Евросоюз внесет в 19-й пакет санкций еще 120 танкеров, которые считает причастными к перевозке российских энергоресурсов. В таком случае общее число включенных в черные списки судов достигнет 568. Таким судам среди прочего запрещено заходить в порты ЕС.

Лусине Баласян