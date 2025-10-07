Под Краснодаром создадут курорт площадью более 200 гектаров

Группа компаний «Точно» реализует проект нового курорта «Собер-Баш», который строится в 40 км от Краснодара. Как сообщили в пресс-службе компании, строительство началось полтора года назад, а завершение запланировано на 2029 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Точно» Фото: ГК «Точно»

По словам директора группы Анастасии Маслехи, идея создания курорта появилась три года назад. Проект предполагает не только жилую застройку, но и развитие туристической инфраструктуры, включая элементы агротуризма. «Курорт в 40 км от Краснодара необходим кубанской столице. Мы начали его создание полтора года назад и уже построили 60 коттеджей», — отметила она.

Общая площадь территории составит 208 га, из которых 70 га займут природные пространства. Под гостиничный и акватермальный комплексы выделено 20 га. На 74 га разместятся 174 частные виллы площадью от 145 до 317 кв. м, каждая с участком от 8 до 25 соток.

Проектом предусмотрено строительство отеля категории 5*, акватермального комплекса, бассейнов, амфитеатра и парковой зоны. Для занятий спортом будут оборудованы теннисные и волейбольные площадки, падел-корт, зона для йоги и веревочный парк. В общественных пространствах разместят шезлонги, гамаки и фонтан с динамической подсветкой.

Отдельный участок площадью 27 га займут виноградники и яблоневые сады. Здесь также появятся винодельня, сидрерия с собственным производством, ресторан, дегустационные залы и фестивальная площадка.

Совместно с Русским географическим обществом и министерством природных ресурсов Краснодарского края девелопер разработал шесть туристических маршрутов, предназначенных для резидентов и гостей курорта.

Вячеслав Рыжков