В Темрюкском районе очистили 1 км побережья от выбросов нефтепродуктов

В Темрюкском районе очистили около 1 км береговой линии от новых выбросов нефтепродуктов. Загрязнения обнаружили 6 октября на побережье у поселка Волна, сообщает оперативный штаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фрагменты нефтепродуктов — преимущественно жидкие текучие фракции диаметром от 1 до 30 см — нашли на двухкилометровом участке от порта Тамань до середины Махлаевского спуска.

Сейчас специалисты обработали 1 км побережья. Также волонтеры и спасатели собрали 180 мешков загрязненного песка.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что вице-премьер РФ Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии по координации ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе. По данным штаба, с момента аварии очистили свыше 1,3 тыс. км береговой линии, включая участки, подвергшиеся повторной обработке.

Анна Гречко