ООО «Экосистема МТС» объединяет нетелеком-активы группы МТС, которые были выделены в результате трансформации компании, начавшейся в конце 2024 года. Объединяет пять направлений: IT (МТС Web Services), реклама (Adtech), кикшеринг («Юрент»), финтех, funtech (онлайн-кинотеатр Kion, киностудия Kion Film, сервисы «Строки» и «МТС Музыка», сеть концертных площадок и собственный лейбл). Передача этих активов от ПАО МТС в «Экосистему МТС» была завершена в августе 2025 года.

По данным отчетности компании, выручка активов группы МТС без телекома и розничного бизнеса за первое полугодие 2025 года выросла на 34,1%, до 112,6 млрд руб. Чистая прибыль не раскрывается, при этом чистая прибыль всей группы МТС за первое полугодие сократилась на 84%, до 7,7 млрд руб. Общее количество клиентов экосистемы выросло на 14,6% за второй квартал 2025 года, до 17,2 млн человек.