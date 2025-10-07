Суд арестовал двух фигурантов дела о заказных убийствах миллиардера Сулейманова

Басманный районный суд арестовал на два месяца двух фигурантов дела миллиардера Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в серии заказных убийств и покушений. Обвинения предъявили Денису Зайкану и Ахмеду Батырасханову, сообщила пресс-служба столичных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господину Сулейманову вменяют организацию убийств профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в 1999 году и экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля в 2004 году. Кроме того, обвиняемого считают заказчиком покушения на адвоката Илью Перегудова в 2021 году.

Миллиардер не признает вину ни по одному эпизоду, он назвал свое уголовное дело «дымовой завесой». Его адвокат Георгий Абшилава заявил «Ъ», что подзащитный «готов доказать свою непричастность к инкриминируемым преступлениям».

Ибрагима Сулейманова арестовали 3 октября, вместе с ним в СИЗО отправили десяток фигурантов. В числе задержанных по делу был предполагаемый лидер ОПГ и исполнитель убийства Таля — Абакар Дарбишев, однако он скончался от сердечного приступа. Сегодня в Дагестане задержали еще трех фигурантов.

Никита Черненко