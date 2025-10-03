Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Дымовая завеса»

Ибрагим Сулейманов прокомментировал свое уголовное дело

Миллиардер Ибрагим Сулейманов назвал свое уголовное дело «дымовой завесой», заявил «Ъ» его адвокат Георгий Абшилава. По словам защитника, бизнесмен тяжело болен и готов доказать свою непричастность к инкриминируемым преступлениям.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Он сказал открыто, что понимает: причина его задержания совершенно не уголовные дела, а совершенно иная причина. Он назвал свое дело «дымовой завесой»»,— сказал защитник Георгий Абшилава. При этом адвокат опроверг сведения о том, что господин Сулейманов мог быть задержан так как готовил продажу своих активов, в частности, АО «Сирена-Трэвел» — крупнейшего поставщик IT-решений для авиаотрасли. «Никаких бизнес-продаж он не готовил, это смешно!»,— заверил господин Абшилава.

Он рассказал, что его клиент был задержан правоохранителями 1 октября, а на следующий день следователи ему предъявили обвинение. Ни по одному из трех пунктов он вину не признал.

Напомним, что предпринимателю вменяется организация убийства профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в январе 1999 года и бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля в 2004 году. Также, по данным «Ъ», Ибрагиму Сулейманову инкриминировали покушение на убийство в 2021 году адвоката Ильи Перегудова.

«Он заявил, что не имеет отношения ни к одному эпизоду»,— продолжил господин Абшилава. По его словам, предприниматель пояснил, что адвокат Илья Перегудов является другом, который является «серьезным цивилистом». «Он всегда консультировал его по недвижимости, никаких противоречий или конфликта и расхождения интересов у них не возникало»,— отметил адвокат, добавив, что после покушения в 2021 году Ибрагим Сулейманов общался с потерпевшим. Он добавил, что 2004 году бизнесмена уже задерживали по двум эпизодам убийств, но отпустили.

Как прошел арест Ибрагима Сулейманова

Как удалось узнать «Ъ», в ходе прошедшего в закрытом режим заседания Басманного суда защита ходатайство Следственного комитета об аресте Сулеймана Ибрагимова отклонить, ссылаясь, в частности, на состояние здоровье задержанного. Его господин Абшилава назвал «мягко говоря неважным». По данным адвоката, миллиардер имеет серьезные проблемы в области кардиологии, страдает сердечной недостаточностью, а в этом году он «чуть не умер».

«У него стоит стент в сердце. Он девять дней находился в коме, его органы отказали и он был лишен речи»,— рассказал Георгий Абшилава. По его словам, защита не согласна с решением суда об аресте и намерена его обжаловать.

Мария Локотецкая

