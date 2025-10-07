На Кубани на празднование Дня народного единства потратят 7 млн рублей

В Краснодарском крае на организацию мероприятий к Дню народного единства направят 7 млн руб. Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Согласно проекту контракта, концертная программа должна включать не менее восьми номеров с участием профессиональных артистов и творческих коллективов, в том числе под руководством народных или заслуженных артистов России и региона. Продолжительность программы составит от 40 минут до двух часов.

Дополнительно исполнитель обязан обеспечить выступление коллектива. Также предусматривается концерт анимационной группы в национальных костюмах численностью не менее десяти человек.

В контракт включена организация приема губернатора продолжительностью не менее часа. На приеме будут присутствовать 60 человек. Также предусмотрен буфет для 1,2 тыс. гостей. В меню — закуски, основные блюда, выпечка, десерты и напитки.

Оформление мероприятий включает баннеры, воздушные шары, флаги, указатели и фотосъемку, также предусмотрено использование спецэффектов. Срок оказания услуг установлен до 24 ноября 2025 года.

Отдельно 22 сентября была размещена закупка стоимостью 519 тыс. руб. на проведение дискуссии и концерта, посвященных укреплению единства российской нации. Контракт заключен 3 октября с индивидуальным предпринимателем Андреем Шуваловым.

Анна Гречко