«Инфраструктура детства» пытается изменить условия школьной концессии в Тамбове

Московское ООО «Одиннадцатая концессионная компания "Инфраструктура детства"» Антона Карганова обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к региональному министерству образования и науки об изменении условий концессионного договора от 2023 года, следует из материалов дела.

Подробности не разглашаются, иск принят к производству, следующее заседание назначено на 14 октября. Дозвониться до компании не удалось, на отправленный 3 октября запрос в тамбовское облправительство ответа на момент публикации получено не было.

Структура ГК «Инфраструктура детства» ООО «Двадцать шестая концессионная компания "Просвещение"» (впоследствии переименовано в ООО «Школа в Тамбове») заключила концессионное соглашение на строительство школы в микрорайоне Бокино (бывшее село, в конце 2022 года было присоединено к Тамбову) весной 2023 года. Инвестиции оценивались в 2,1 млрд руб. с НДС, при этом власти в качестве концедента готовы были выделить на проект 3,1 млрд: 1,05 млрд на возмещение затрат на уплату процентов, 976,6 млн — на инвестиционный платеж, 823,9 млн — на капитальный грант, 281,8 млн — на операционный платеж.

Срок исполнения обязательств по соглашению — до 31 декабря 2024 года. В качестве аванса подрядчику перечислили более 250 млн руб. В ноябре 2024 года тамбовское управление СКР возбудило уголовное дело по факту хищения аналогичной суммы (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при возведении школы. Следователи посчитали, что работы не были выполнены, а средства аванса расходовались на иные цели, не связанные с выполнением обязательств по концессии.

В 2025 году строительство объекта в Бокине возобновил другой подрядчик. Наименование компании не раскрывается, работы планируют закончить в первой половине 2026 года.

