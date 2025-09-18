Сорванное строительство школы в Тамбове могут закончить в первой половине 2026

Строительство Бокинской школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Бокино Тамбова (бывшее село, в конце 2022 года было присоединено к Тамбову) планируют закончить в первой половине 2026 года. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, предыдущий концессионер бросил строительство, не выполнив условий договора, и в его отношении уже заведено уголовное дело. Сейчас на объекте работает новый подрядчик, который «пришел на выручку и уже выполнил половину работ». Школу строят 200 человек и 12 единиц техники.

Готовность другой недостроенной школы на улице Волжская в Тамбове, строительство которой также было сорвано из-за недобросовестного подрядчика, составляет 25%. Первый этап работ по этому объекту не был завершен, сейчас идет расторжение договора.

Работы по обоим школам возобновились в середине августа. Концессия на строительство школы в Бокино была заключена весной 2023 года со структурой ГК «Инфраструктура детства» ООО «Двадцать шестая концессионная компания "Просвещение"». В 2025 году строительство школы в Бокино возобновил другой подрядчик, сообщали ранее в прокуратуре Тамбовской области, контролирующей возведение объекта.

Уголовное дело, касающееся строительства школы в Бокино, было возбуждено в ноябре 2024-го региональным управлением СКР. По версии СКР, региональное министерство образования и науки заключило концессионное соглашение с неназванной «холдинговой компанией» о финансировании, проектировании, строительстве школы со сроком исполнения обязательств до 31 декабря 2024 года. В качестве аванса подрядчику перечислено более 250 млн руб., однако работы не были выполнены, а средства «расходовались на иные цели, не связанные с выполнением» обязательств по концессии. Фигурантов дела и проблемного подрядчика в СКР не называли, о дальнешем ходе расследования не сообщалось.

Школу на Волжской планировала построить по концессии структура госкорпорации «ВЭБ.РФ» ООО «Прошкола». «Прошкола» сорвала сроки строительства. В январе 2025-го объект был еще только на стадии монолитного каркаса, поэтому срок сдачи был перенесен на 31 декабря этого года. Об уголовных делах, санкциях для концесионера и смене подрядчиков по этому объекту местные власти не сообщали.

Как выглядели проекты школ на этапе анонсирования — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов