На развитие туротрасли в РФ направят 400 млрд рублей в ближайшие 5 лет

Около 400 млрд руб. будет направлено на развитие туристической отрасли в России в течение ближайших пяти лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на третьей стратегической сессии по развитию туризма. По его словам, объем инвестиций в индустрию увеличится почти в полтора раза по сравнению с предыдущим пятилетним периодом, когда из федерального бюджета было выделено около 250 млрд руб.

Глава правительства отметил, что в прошлом году доля туризма в структуре ВВП страны составила менее 3%, однако к 2030 году показатель планируется довести до 5%. Для достижения этой цели, по словам господина Мишустина, требуется усилить работу по ряду направлений и выработать дополнительные эффективные решения.

Он напомнил, что меры государственной поддержки отрасли включены в национальный проект, реализация которого стартовала в 2021 году. В частности, федеральное правительство содействует регионам в создании новых туристических кластеров и инфраструктуры для круглогодичных курортов на побережьях Черного, Азовского, Каспийского, Балтийского морей, в Приморье и на Байкале. В перспективе эти территории смогут принимать до 10 млн отдыхающих ежегодно.

Кроме того, государство продолжит субсидирование кредитов на строительство гостиниц, горнолыжных комплексов, парков и аквапарков. По оценке премьер-министра, общий объем привлеченных инвестиций в рамках этой программы в течение шести лет может достичь 2 трлн руб.

