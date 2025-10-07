«В Абхазии за килограмм клопов готовы платить тысячу рублей»

Жители Черноморского побережья Краснодарского края, включая Сочи и Новороссийск, столкнулись с нашествием мраморных клопов (азиатских клопов-щитников). Этот инвазивный вредитель, проникший на территорию страны из Юго-Восточной Азии, за считанные годы превратился в настоящее бедствие для садоводов, фермеров и владельцев приусадебных участков. Осенью, готовясь к зимовке, насекомые массово проникают в жилые дома. О борьбе с вредителями «Ъ-Сочи» рассказал доктор биологических наук, заслуженный эколог России, бывший заместитель директора по науке Сочинского национального парка Борис Туниев.

Борис Туниев

Фото: предоставлено автором

«Нашествие клопов связано с тем, что насекомые пытаются найти теплые и безопасные места для зимовки. И сейчас самое время, чтобы механически их уничтожать. Кстати, в Абхазии за килограмм собранных мраморных клопов готовы платить 1 тыс. руб.

Ручной сбор действительно позволит значительно уменьшить число вредителей, которые были завезены в регион в период сочинской Олимпиады-2014 года, и за это время сильно расплодились. Мраморный клоп отличается поразительной скоростью размножения — самка откладывает до двух кладок яиц за сезон. Отсутствие естественных врагов создает идеальные условия для его распространения. Птицы отказываются питаться этим насекомым из-за специфического запаха, который вредитель выделяет в качестве защитного механизма. Лишь домашние куры постепенно начали распознавать в клопе потенциальный корм, но масштабы популяции настолько велики, что это не оказывает существенного влияния на численность вредителя. Климатические условия юга РФ также оказались чрезвычайно благоприятными для мраморного клопа.

Мраморный клоп — это многоядный вредитель, который поражает несколько десятков видов растений — дикорастущих, декоративных и садовых культур. Насекомое уничтожает урожай груш, хурмы, лавровишни, яблок, фундука и персиков. Плоды становятся непригодными для употребления: клоп высасывает сок растений, образуя на фруктах каменистые повреждения. Фундук остается пустым, молодая завязь персиков и слив осыпается.

Бороться с мраморным клопом нужно, что называется, всем миром. Комплексно.

Главная проблема в противодействии распространению вредителя заключается в отсутствии координации действий. Опыт показывает, что точечные обработки отдельных участков не дают долгосрочного результата. Владелец, обработавший свой сад инсектицидами, через неделю или даже раньше обнаруживает новое нашествие клопов, мигрирующих с необработанных соседских территорий.

Эта особенность поведения вредителя требует массовых, синхронизированных действий на больших площадях. Разрозненные усилия отдельных хозяйств оказываются бесполезными — клопы просто перемещаются на обработанные участки из очагов, где меры борьбы не предпринимались.

Механический метод борьбы особенно эффективен в определенный период — осенью, когда ночные температуры снижаются, и клопы начинают массово искать укрытия на зимовку. В это время они буквально облепляют стены домов, заборы, скапливаются под навесами и в других укромных местах, что облегчает их сбор и уничтожение.

Так что эффективная борьба с мраморным клопом невозможна без комплексного подхода. Необходима координация усилий на уровне целых населенных пунктов и районов».