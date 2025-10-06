Два мирных жителя ранены в Белгородской области из-за атаки БПЛА

В селе Ясные Зори Белгородского района в результате атаки БПЛА на сельхозпредприятие получили ранения два мирных жителя. Мужчине с осколочным ранением руки и женщине с баротравмой и множественными осколочными ранениями плеча оказана помощь в Октябрьской районной больнице. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Для дальнейшего обследования и лечения они доставляются в белгородскую больницу №2.

В том же районе в поселке Октябрьский от сдетонировавшего дрона посечена Газель. В селе Никольское от удара дрона поврежден забор коммерческого объекта. Сельхозпредприятие в поселке Политотдельский атаковано БПЛА — повреждены емкости и выбиты окна в производственном помещении. В селе Нечаевка беспилотник ударил по частному дому, повреждена крыша.

В Шебекинском округе в селе Червона Дибровка дрон нанес удар по парковке одного из предприятий — повреждены восемь автомобилей. В селе Новая Таволжанка дрон атаковал частный дом — возникшее задымление кровли ликвидировано. Также повреждены остекление, фасад, навес и входная дверь.

Город Грайворон атакован шестью БПЛА. В социальном объекте посечены фасад здания и забор. В трех частных домах выбиты окна и повреждены заборы. В коммерческом объекте повреждены кровля, остекление, фасад и забор, а также два рядом припаркованных легковых автомобиля. Также в двух домах повреждены фасады. В селе Луговка в результате атаки беспилотника посечен забор сельхозпредприятия.

В Волоконовском районе в хуторе Плотвянка вследствие атаки беспилотника повреждена надворная постройка. В селе Борисовка от удара беспилотника в одном частном доме выбиты окна, в еще одном домовладении повреждены остекление, две надворные постройки и ворота. В селе Тишанка БПЛА атаковал социальный объект — повреждена крыша.

В поселке Красная Яруга в результате падения обломков от сбитого БПЛА посечена кровля административного здания.

Сегодня в результате ракетного удара в Белгородской области погибли два человека.

Ульяна Ларионова