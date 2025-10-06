Восемь человек пострадали при обстрелах Черноземья за выходные

За прошедшие выходные ВСУ атаковали четыре региона Черноземья. По данным Минобороны, со стороны Украины было выпущено 198 беспилотников. Больше всего дронов ликвидировали над Белгородской областью — 154, еще 19 сбили над Курской областью, 22 — над Воронежской, три — над Орловской. В результате ударов пострадали восемь мирных жителей — все из них были ранены в Белгородской области.

Также в Белгородской области при обстрелах ВСУ разрушения получили 74 жилых помещения и 92 транспортных средства. Из сводок губернатора Вячеслава Гладкова следует, что для атак по региону применили как минимум 76 боеприпасов и 338 дронов.

По данным главы Воронежской области Александра Гусева, при атаке БПЛА ночью 4 октября в одном из районов были повреждены кровля и стекла промышленного здания, в другом — крыша хозпостройки на территории частного домовладения. Ночью 5 октября в результате удара БПЛА в одном муниципалитете загорелась пристройка к частному дому — ее ликвидировали.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате атак никто не пострадал, разрушений нет.

За предыдущие выходные в результате обстрелов Черноземья со стороны Украины два человека погибли и 13 пострадали.

Алина Морозова