Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 45 человек

По последним данным, от употребления суррогатного алкоголя в Ленобласти скончались 45 человек. Об этом сообщила пресс-служба СКР. Ранее было известно о 41 погибшем.

Как сообщалось, в некачественном алкоголе при анализе обнаружили метиловый спирт, ставший причиной смерти в ряде случаев. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об обороте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни. Также СКР возбудил дело о халатности для оценки бездействия контролирующих органов, допустивших массовое отравление.

Сообщения об отравлении некачественным спиртным в Ленобласти начались с конца сентября. В рамках дела арестованы 14 человек. Сегодня СКР задержал еще двух фигурантов, их также планируют отправить в СИЗО. Кроме того, правоохранители массово изымают алкоголь из незаконного оборота со складов региона.

Никита Черненко