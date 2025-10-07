Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 45 человек
По последним данным, от употребления суррогатного алкоголя в Ленобласти скончались 45 человек. Об этом сообщила пресс-служба СКР. Ранее было известно о 41 погибшем.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как сообщалось, в некачественном алкоголе при анализе обнаружили метиловый спирт, ставший причиной смерти в ряде случаев. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об обороте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни. Также СКР возбудил дело о халатности для оценки бездействия контролирующих органов, допустивших массовое отравление.
Сообщения об отравлении некачественным спиртным в Ленобласти начались с конца сентября. В рамках дела арестованы 14 человек. Сегодня СКР задержал еще двух фигурантов, их также планируют отправить в СИЗО. Кроме того, правоохранители массово изымают алкоголь из незаконного оборота со складов региона.
Подробнее читайте в материале «Ъ-СПб».