Арестовали 14-го фигуранта дела об отправлении суррогатным алкоголем в Ленобласти

Волосовский районный суд Ленинградской области арестовал на 1 месяц и 26 суток еще одного фигуранта дела о производстве и продаже суррогатного алкоголя в регионе. Об этом сообщила пресс-служба судов региона. Имя обвиняемого не разглашается.

Фигурант стал 14-м арестованным по уголовному делу. Сегодня отправили под стражу трех представителей компании, хранившей некачественное спиртное на складе в деревне Трубников Бор. Ими оказались Алексей Илларионов, Владимир Савченко и Игорь Софронов. Следствие считает, что предприниматели незаконно торговали алкоголем, а покупатели распространяли суррогат в Сланцевском и Волосовском районах.

О первых жертвах отравления некачественным алкоголем стало известно 26 сентября. По последней информации, в результате погибли 38 жителей шести районов Ленобласти. В ряде случаев причиной смерти стала смертельная доза метанола, содержавшегося в суррогатном алкоголе.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, а также о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Прокуратура Ленинградской области изъяла более 5 тыс. литров спиртного со складов в регионе.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-СПб» «Что дед проклятый нам готовит».

Никита Черненко