Группа The Hatters станет хедлайнером казачьего фестиваля в Усть-Лабинске

Хедлайнером казачьего фестиваля «Александровская крепость» в Усть-Лабинске, который пройдет 11 и 12 октября, станет группа The Hatters. Главная вечерняя сцена фестиваля расположится у озера Копытце. На этой площадке выступят также участники проекта «Казаки делают хиты», Zventa Sventana и другие артисты, а также пройдут народные вечерки, сообщает пресс-служба Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело» (организатор фестиваля).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Мероприятия в рамках двухдневного фестиваля пройдут по всему городу, а также в хуторе Аргатов. Запланированы различные шоу, мастер-классы. Впервые программа будет организована на территории самой Усть-Лабинской крепости. Запланирован крестный ход с участием владыки Саввы, епископа Армавирского и Лабинского, владыки Василия (Митрополита Екатеринодарского и Кубанского) и принесением мощей Сергия Радонежского из Троице-Сергиевой лавры.

Вячеслав Рыжков