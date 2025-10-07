Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В аэропорту Сочи задержан вылет 21 рейса

На запасные аэродромы ушли 10 самолетов, направлявшиеся в Сочи

Вылет 21 рейса задержан в международном аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани города-курорта.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Время задержки рейсов составляет более двух часов. На время ожидания с пассажирами работают сотрудники авиакомпаний, обеспечивая их всем необходимым.

Кроме того, для обеспечения безопасности полетов экипажи 10 рейсов приняли решение совершить посадку на запасных аэродромах. После отмены ограничений на прием и вылет в аэропорту Сочи самолеты прибудут в город-курорт.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Сочи и Геленджика.

Алина Зорина

Новости компаний Все