В аэропорту Сочи задержан вылет 21 рейса

Вылет 21 рейса задержан в международном аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Время задержки рейсов составляет более двух часов. На время ожидания с пассажирами работают сотрудники авиакомпаний, обеспечивая их всем необходимым.

Кроме того, для обеспечения безопасности полетов экипажи 10 рейсов приняли решение совершить посадку на запасных аэродромах. После отмены ограничений на прием и вылет в аэропорту Сочи самолеты прибудут в город-курорт.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Сочи и Геленджика.

Алина Зорина