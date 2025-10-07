В аэропорту Сочи задержан вылет 21 рейса
На запасные аэродромы ушли 10 самолетов, направлявшиеся в Сочи
Вылет 21 рейса задержан в международном аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани города-курорта.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Время задержки рейсов составляет более двух часов. На время ожидания с пассажирами работают сотрудники авиакомпаний, обеспечивая их всем необходимым.
Кроме того, для обеспечения безопасности полетов экипажи 10 рейсов приняли решение совершить посадку на запасных аэродромах. После отмены ограничений на прием и вылет в аэропорту Сочи самолеты прибудут в город-курорт.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Сочи и Геленджика.