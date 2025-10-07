Екатеринбуржцы сэкономили около 38,8 млн рублей на общественном транспорте

В сентябре жители Екатеринбурга сэкономили около 38,8 млн руб. при оплате проезда через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили в городской администрации. С 1 по 30 сентября было проведено 4,3 млн транзакций.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

На первой сентябрьской неделе проезд по СБП оплатили около 1 млн человек, уральцам удалось сэкономить около 8,55 млн руб. — с 1 сентября скидка при оплате через систему увеличилась до 9 руб.

Ранее на некоторых маршрутах общественного транспорта в Екатеринбурге началось тестирование бесконтактного способа оплаты проезда по геолокации. Главное преимущество этого способа — не нужно искать терминал или табличку с QR-кодом.

Ирина Пичурина