Екатеринбуржцы сэкономили около 38,8 млн рублей на общественном транспорте
В сентябре жители Екатеринбурга сэкономили около 38,8 млн руб. при оплате проезда через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили в городской администрации. С 1 по 30 сентября было проведено 4,3 млн транзакций.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
На первой сентябрьской неделе проезд по СБП оплатили около 1 млн человек, уральцам удалось сэкономить около 8,55 млн руб. — с 1 сентября скидка при оплате через систему увеличилась до 9 руб.
Ранее на некоторых маршрутах общественного транспорта в Екатеринбурге началось тестирование бесконтактного способа оплаты проезда по геолокации. Главное преимущество этого способа — не нужно искать терминал или табличку с QR-кодом.