Екатеринбуржцы сэкономили на проезде около 8,55 млн рублей с начала сентября

В Екатеринбурге проезд по Системе быстрых платежей (СБП) с 1 сентября оплатили около 1 млн человек — с начала месяца скидка при оплате через нее увеличилась до 9 руб. Как сообщили в администрации города, уральцам удалось сэкономить около 8,55 млн руб.

Напомним, в нескольких городах Свердловской области с 1 сентября увеличили скидку на проезд в общественном транспорте при оплате через СБП. Акция будет действовать до 31 декабря в Екатеринбурге и на нескольких маршрутах в Березовском, Верхней Пышме, Ивделе, Ирбите, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Новоуральске, Талице.

Ирина Пичурина