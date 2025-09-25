В Екатеринбурге тестируют способ оплаты проезда в транспорте по геолокации

На некоторых маршрутах общественного транспорта в Екатеринбурге началось тестирование бесконтактного способа оплаты проезда по геолокации, сообщили в городской администрации. Главное преимущество этого способа — не нужно искать терминал или табличку с QR-кодом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Чтобы расплатиться новым способом, нужно установить или обновить приложение «Екарта» на телефон и включить Bluetooth. В разделе «Оплатить проезд» нужно выбрать «Оплатить по геолокации»: устройство определит, в каком транспорте едет пассажир, и предложит оплатить поездку через Систему быстрых платежей (СБП). В разделе «Билеты» на час останется отметка о подтверждении оплаты.

Расплатиться таким способом сегодня можно в троллейбусе №33 и в автобусах №80 и №83. В ближайшие дни оплатить проезд по геолокации можно будет в трамвае №1 и автобусе №48.

Напомним, вчера в Екатеринбурге оплата проезда по QR-коду в общественном транспорте была временно недоступна из-за DDoS-атаки на инфраструктуру Национальной системы платежных карт (НСПК).

Ирина Пичурина