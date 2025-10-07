Житель Краснодара осужден за публичные призывы к терроризму

Южный окружной военный суд признал виновным 36-летнего жителя Краснодара Марата Барашкина, публично призывавшего к терроризму и намеревавшегося вступить в террористическую организацию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что 30 сентября 2022 года Барашкин в одном из мессенджеров разместил комментарий с призывом поджечь здание прокуратуры Санкт-Петербурга. Позже, в марте 2025 года, он вступил в переписку с представителем одной из террористических организаций, в которой сообщил о своем желании стать ее участником. Его действия пресекли сотрудники ФСБ.

Марат Барашкин признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации).

Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима, с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Житель Краснодара также лишен права заниматься администрированием каналов и сайтов на два года.

Алина Зорина