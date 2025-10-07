Новая модель инвестиций

Фото: пресс-служба ГК «Квартал»

На западном побережье Крыма стартовали продажи номеров в отеле Cosmos Crimea Atlantis Therms & Resort. Проект возводит девелопер ГК «Квартал», а операционной деятельностью займется федеральная сеть Cosmos Hotel Group (при партнерстве с Intermark Residence).

Каждый лот продается с дизайнерским ремонтом и отделкой, мебелью и бытовой техникой, соответствующими международной категории «четыре звезды» и стандартам отельного оператора. Стоимость начинается от 16 млн руб., при прогнозируемой девелопером годовой доходности до 14,5%. В первый день продаж было забронировано 80 номеров.

Комплекс будет состоять из девяти корпусов общей площадью 98 тыс. кв. м, где разместятся 1,2 тыс. номеров, включая двухуровневые. Проект займет участок в 1,6 га на второй береговой линии, рядом с поселком Новофёдоровка в Сакском районе. Девелопер делает ставку на природное окружение: целебное Сакское озеро, природный комплекс «Каламитский заказник», а также берег Черного моря в 500 м.

Фото: пресс-служба ГК «Квартал»

Инфраструктура объекта будет рассчитана на круглогодичный прием более 3 тыс. гостей ежедневно. Для отдыхающих в проекте заявлены всесезонный термальный комплекс, частный пляж на 2 га, спортивные зоны, детские комнаты и площадки, а также крытый и открытый бассейны. Гастрономическую составляющую будут обеспечивать рестораны, ориентированные на местные продукты. Для проведения деловых мероприятий будет доступен конференц-зал на 500 человек.

«Мы создаём на крымском рынке новую модель инвестиционной недвижимости — сочетание гостиничного сервиса международного уровня и прозрачных условий для частных инвесторов. Этот объект станет одним из ключевых на западном побережье и даст возможность нашим партнерам получать стабильный доход от аренды», — говорит Юрий Цукер, руководитель девелоперских проектов ГК «Квартал» и директор Cosmos Crimea Atlantis Therms & Resort.

Выход федерального гостиничного оператора Cosmos Hotel Group на крымский рынок через коллаборацию с местным застройщиком говорит о растущей инвестиционной привлекательности полуострова. Проект будет стимулировать развитие одной из самых перспективных местных территорий — западного побережья.

Сдача комплекса в эксплуатацию намечена на III квартал 2029 года. После этого покупатели смогут подписать договор с оператором на полное управление.

ООО «Квартал» ИНН 9102225955