В аэропортах Сочи и Геленджика ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Сочи и Геленджика. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в заявлении.
Как сообщает пресс-служба авиагавани Сочи, для ожидающих рейсов работает бесплатная комната матери и ребенка, около санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Пассажиры могут узнать всю информацию о своем рейсе через онлайн-табло в аэропорту, на сайте аэропорта или авиакомпании.