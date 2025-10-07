В аэропортах Сочи и Геленджика ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Сочи и Геленджика. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в заявлении.

Как сообщает пресс-служба авиагавани Сочи, для ожидающих рейсов работает бесплатная комната матери и ребенка, около санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Пассажиры могут узнать всю информацию о своем рейсе через онлайн-табло в аэропорту, на сайте аэропорта или авиакомпании.

Алина Зорина