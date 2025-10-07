В Туапсинском районе объявили беспилотную опасность
На территории Туапсинского округа действует беспилотная опасность. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Бойко.
Фото: пресс-служба администрации Туапсе
«Прошу жителей и гостей округа сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления»,— говорится в сообщении.
Все службы района приведены в состояние максимальной готовности.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что опасность атаки БПЛА объявлена в Новороссийске.