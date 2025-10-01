В Ростовской области прививки от гриппа получили 126 тысяч детей

По данным на конец сентября 2025 года, в Ростовской области прививки от гриппа получили 126 тыс. детей. В целом в регионе было привито более полумиллиона человек, что соответствует прошлогоднему уровню иммунизации. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В эпидемическом сезоне 2025-2026 годов для формирования коллективного иммунитета необходимо обеспечить иммунизацию до 60% от численности населения субъекта Российской Федерации, в том числе не менее 75% лиц, относящихся к группам риска»,— пояснили в ведомстве.

Для Ростовской области целевой охват вакцинацией составляет почти 2,5 млн человек. То есть на данный момент уровень иммунной прослойки населения находится на уровне 20%.

По данным Минздрава на 23 сентября, в регион осуществлен первый этап поставки вакцины для взрослых и второй этап — для детей.

Наталья Белоштейн