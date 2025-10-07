Аэропорты Сочи и Геленджика приостановили работу

Аэропорт Сочи приостановил прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация. Аналогичные ограничения ввели в аэропорту Геленджика. Причиной ведомство назвало обеспечение безопасности полетов.

Как правило, подобные ограничения вводят на фоне атак БПЛА. Сегодня ночью также приостанавливали работу аэропорты Волгограда, Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля. Из них до сих пор не работает только ярославский аэропорт. По данным Минобороны РФ, в течение ночи силы ПВО сбили 184 БПЛА над 14 российскими регионами.