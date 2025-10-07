Силы ПВО за ночь сбили 184 БПЛА над регионами России

В период с 23:00 мск 6 октября до 7:00 7 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 62 беспилотника самолетного типа над Курской областью, сообщило Минобороны. По его данным, 31 БПЛА сбили над Белгородской областью, 30 — над Нижегородской, 18 — над Воронежской, 13 — над акваторией Черного моря. Еще шесть дронов уничтожили над Липецкой областью, пять — над Калужской, четыре — над Тульской, по три — над Ростовской и Рязанской областями, по два — над Крымом, Брянской, Московской и Орловской областями, один — над Вологодской областью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Воронежской области в одном из муниципалитетов обломками беспилотника повреждены остекление и сети котельной, никто не пострадал. В Брянской, Калужской, Ростовской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.