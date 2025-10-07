Аэропорты Калуги и Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Аэропорты Волгограда и Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Подобные ограничения связаны с риском атаки БПЛА на регионы России.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении восьми БПЛА над регионами в период с 20:40 по 23:00 мск 6 октября. Четыре из них было сбито в Курской области, еще два — в Брянской, а также по одному дрону было уничтожено над Крымом и Белгородской областью.